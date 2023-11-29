Натомість у росіян підтверджених успіхів на цьому напрямку аналітики не зафіксували.

Українські воїни продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Натомість військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що за останні кілька днів українські війська досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

Російські військові блогери стверджують, що українські сили за підтримки важкої техніки та бронетехніки безуспішно атакували на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки (на південь від Роботиного). Один із таких блогерів стверджує, що російські сили відбили українську бронетанкову атаку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного).

Відео дня

Міноборони РФ стверджує, що російські сили також відбили українську атаку поблизу Новопокровки (9 км на північний схід від Роботиного).

Натомість окупанти продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 28 листопада, але не здійснили жодних підтверджених просувань.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки.

Російський військовий блогер стверджував, що обидві сторони мають труднощі із повітряною розвідкою через погіршення погодних умов.

Війна в Україні: актуальні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що протягом останніх місяців на передовій відбулися найзапекліші бої з початку повномасштабного вторгнення РФ. І це попри те, що лінія фронту суттєво не змінилася.

Тим часом начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, коментуючи ситуацію біля Авдіївки, яку ворог намагається захопити вже тривалий час, повідомив, що окупанти почали активні штурми міста ще з двох напрямків. Загарбники застосовують там багато артилерії та – попри несприятливі погодні умови – багато авіації. Тривають дуже серйозні бої.

Вас також можуть зацікавити новини: