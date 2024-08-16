Росії все ще не вдалося зупинити просування українців.

Українські збройні сили продовжують розширювати зону присутності в Курській області. Про це свідчить карта, опублікована експертом Bild з аналізу відкритих даних Юліаном Рьопке

Так, на карті блакитним кольором виділено території, які частково або повністю перейшли під контроль ЗСУ за останні дві-три доби. Згідно з картою, ЗСУ, крім міста Суджа, за останні дні взяли під свій контроль Любимівку і Свердликове, і впритул наблизилися до Коренево і Мартинівки.

"Наступ української армії в Курській області триває. Уже понад тиждень, на дев'ятий день, Росії поки не вдалося зупинити просування українців", - зазначає Рьопке.

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При цьому, як зазначає Bild, російські війська просуваються в напрямку Покровська в Донецькій області. Видання також показало карту наступу окупантів у цьому районі, де зона просування ворога виділена помаранчевим кольором.

Вторгнення ЗСУ в Курську область - новини

ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, і, за даними аналітиків DeepState, взяли під контроль село Раптове. Водночас у DeepState зазначили, що росіяни просунулися біля Піщаного і в Красногорівці Донецької області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області РФ під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунктів. На цій території було створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

Як пише CNN, Росія вже перекинула кілька тисяч солдатів з окупованої території України, щоб протистояти натиску ЗСУ на Курщині.

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