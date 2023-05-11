Зокрема, уражено 13 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Сили оборони України за поточну добу знищили 7 безпілотних літальних апаратів російських окупантів та уразили 8 ворожих пунктів управління.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня. Також зазначається, що українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

"А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника", - йдеться в зведенні.

Своєю чергою, росіяни завдали ракетних ударів по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя, додають у Генштабі.

"Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів... Крім того, зафіксовано 46 авіаційних ударів і 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що внаслідок російських обстрілів є загиблі та пораненні серед мирного населення України. Також пошкоджено приватні житлові будинки, цивільна та адміністративна інфраструктура.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, втрати росіян в Україні впритул наблизилися до нової психологічної позначки. Учора, 10 травня, на нашій землі ліквідували 610 ворогів, і тепер загальні втрати супротивника становлять 196 тисяч 920 загарбників.

Також, за даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 травня, Сили оборони України відбили численні атаки російських загарбників у районі Мар'їнки Донецької області. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають запеклі бої, там ворог здійснив понад 30 атак.

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