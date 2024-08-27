Українські військові на території Росії не поводяться, як російські окупанти в Україні, наголосив він.

У Курській області РФ проходить оборонна операція українських військ задля створення буферної зони на кордоні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"У нас не окупація. У нас іде оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони", – наголосив Зеленський.

За його словами, не Україна першою зайшла на територію Росії і окупувала частину її земель.

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"Вони вже окупували 27% нашої землі, і тому ми робимо так, щоб вони не окупували більше", – сказав президент.

При цьому він наголосив, що Україна не змінює законодавство, Конституцію, щоб якісь землі Росії доєднати до своєї території.

"Нам не потрібні зайві чужі землі, і чужі громадяни також нам не потрібні", – акцентував Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чому немає спротиву росіян в Курській області, як це було в Україні, Зеленський зазначив, що наші військові кращі і не ставляться до росіян, як звірі.

"Ви думаєте, що головнокомандувач чи я телефонував до військових і казав: "Візьми відро і принеси бабці води"? Просто наші військові нормальні люди", – сказав президент України.

За його словами, для українців важливо не поводитись так, як поводились російські окупанти на нашій землі, які "принесли до нас війну з мародерством, згвалтуванням".

Зеленський підкреслив, що дуже важливо взяти в Росії побільше військових в полон, бо обмінний фонд в нас був набагато менший, ніж в росіян.

Курська операція України

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня Збройні сили України зайшли на російську територію, в Курську область, взято під контроль близько 100 населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, відповідаючи на запитання щодо наслідків Курської операції для зони Покровська, зазначив, що Росія перекинула на Курський напрямок близько 30 тисяч своїх військовослужбовців, і ця цифра зростає.

За його словами, одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших ділянок фронту. Насамперед, це стосується Покровського, Курахівського напрямку. При цьому він наголосив, що на Покровському напрямку тривають важкі бої.

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