Тим часом, противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

Українські захисники відбили штурм та відкинули окупантів назад в районі Долини.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка.

Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

Як повідомляв УНІАН, українські військові завдали ворогу значних втрат на Краматорському напрямку під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

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