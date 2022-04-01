Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогодні може отримувати гуманітарну допомогу.

За минулу добу на Херсонщині визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Міноборони в Telegram.

Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.

"Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогодні може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділ 60-тої окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою: на їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.

Як повідомляв УНІАН, українські військові знищили ще одну колону бронетехніки окупантів в полях Чернігівщини.

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