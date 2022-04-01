За минулу добу на Херсонщині визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України.
Про це повідомляє Міноборони в Telegram.
Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове.
"Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогодні може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділ 60-тої окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою: на їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
Як повідомляв УНІАН, українські військові знищили ще одну колону бронетехніки окупантів в полях Чернігівщини.