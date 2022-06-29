Йдеться про новітній зразок техніки рухомих пунктів управління.

Збройні сили України прийняли на озброєння новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – штабну машину з причепом зі знімними модулями.

Про це повідомляють Головний командний центр ЗСУ та Генеральний штаб ЗСУ.

"Прийнято на озброєння Збройних Сил України новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – машину штабну з причепом штабним МШ-ПШ зі знімними модулями", - йдеться у повідмленні.

Штабні машини з причепами зі знімним модулем для українських захисників виготовило вітчизняне підприємство.

Як писав УНІАН, під час саміту G7 Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, заявив журналістам, що США мають намір "доопрацювати пакет, який включає передові засоби протиповітряної оборони середньої і великої дальності для українців". Він не надав більш докладної інформації і не називав будь-яку конкретну систему.

Салліван також зазначив, що під час спілкування по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський просив G7 про надання засобів захисту від російських авіаударів, подібних вчорашній атаці на Київ.

Як писав УНІАН, раніше CNN повідомляв, що українські офіційні особи запитували систему протиракетної оборони, відому як система NASAMS. Ці ж системи захищають Вашингтон і територію навколо столиці США.

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