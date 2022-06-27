Також може бути оголошено про додаткову військову допомогу.

Сполучені Штати Америки планують вже цього тижня оголосити про закупівлю для України вдосконаленої зенітно-ракетної системи середньої та великої дальності.

Про це пише CNN з посиланням на обізнане джерело.

Раніше президент Джо Байден заявляв, що США нададуть Україні "більш досконалі ракетні системи та боєприпаси" для протистояння російській агресії.

Українські офіційні особи запросили систему протиракетної оборони, відому як система NASAMS, пише видання. За словами джерела, українські військовослужбовці повинні бути навчені роботі з такими системами.

Крім того, у відповідь на запити України, на цьому тижні Сполучені Штати можуть оголосити про іншу військову допомогу, до якої увійдуть додаткові артилерійські боєприпаси й контрбатарейні радари.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію надати Україні протикорабельне озброєння, ракети "Гарпун" і пересувні норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Раніше УНІАН розповів про особливості таких систем і про те, чи зможе зенітний ракетний комплекс NASAMS допомогти Україні у війні з Російською Федерацією.

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