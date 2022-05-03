2 травня українські воїни відбили 12 ворожих атак на Донбасі.

Збройні сили показали, як з повітря знищують розміщену у південних регіонах військову техніку росіян.

Відео чергової ювелірної роботи захисників опубліковано на сторінці оперативного командування Південь.

Артилерією було завдано кілька ударів по озброєнню окупантів.

"Наші артилеристи - це справжні "боги війни", які завдають влучні удари по техніці противника", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: оновлені дані

2 травня українські воїни відбили 12 ворожих атак на Донбасі. У Генштабі зазначають, що ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів. На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

Військові ЗСУ контратакували російські війська поблизу Харкова, відкинувши їх на 40 км від міста. Росіяни планували захопити Харків та утримувати його, щоб просунутися далі на Донбасі.

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