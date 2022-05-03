Йдеться про сім "Орлан-10" та один "Форпост", який коштує близько 7 млн доларів.

За добу українські військові знищили вісім ворожих безпілотників.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, протягом 2 травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО.

"Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню", - наголосили у командуванні.

За добу протиповітряною обороною повітряних сил та сухопутних військ збито вісім повітряних цілей: один БпЛА "Форпост" та сім - "Орлан-10".

Уточнюється, що "Форпост", збитий підрозділом зенітно-ракетних військ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

"Це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher". За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, "нє імєющій аналогов", - додали у повітряних силах.

Нагадаємо, ППО українських захисників вчора збила десять безпілотників "Орлан-10" окупантів.

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