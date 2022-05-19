За добу на сході українські захисники ліквідували 40 окупантів.

За добу на Донеччині та Луганщині знищено 8 ворожих танків та 14 одиниць бойової броньованої техніки.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у зведенні станом на 21:00.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - йдеться у зведенні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 8 ворожих танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Зокрема, за добу на сході українські захисники ліквідували 40 окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Втрати ворога складають: особового складу – 40, танків – 2, БТР – 2", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наразі основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на Донеччині та Луганщині, де проводить безуспішні наступи та контратаки.

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