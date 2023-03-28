Українська авіація робить все можливе, щоб збивати ракети та дрони противника.

Збройні сили України знищили вже понад 1500 ворожих дронів типу "Орлан-10".

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, ця статистика не враховує квадрокоптери та БПЛА тактичного рівня.

Ігнат додав, що угруповання літаків ворога, яке атакує нашу країну з кількох десятків летовищ, кількісно збільшилося, але якісно стало набагато гіршим.

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"На жаль, потенціал щодо здійснення атак з повітря в них ще є, і наші військові льотчики роблять усе можливе, а іноді навіть і неможливе, щоби протистояти агресорові, намагаючись збивати його ракети та БПЛА", - наголосив речник.

Він зазначив, що окупанти збільшили активність тактичної авіації та застосування керованих авіаційних бомб. Цьому протистояти можливо завдяки новій техніці наших партнерів, це й винищувачі.

Ворожі БПЛА на війні

За даними Генштабу, загальна кількість знищених ворожих дронів станом на ранок 28 березня перевищила 2200 одиниць.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія відчуває дефіцит розвідувальних БПЛА "Орлан-10" вітчизняного виробництва. The New York Times зазначає, що вихід з кризи Москва бачить у закупівлі більшої кількості іранських дронів.

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