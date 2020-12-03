Звільнення утримуваних українських військових і цивільних осіб з окупованого російськими силами Донбасу до кінця року без волі Російської Федерації неможливе.
Читайте такожОбмін на Донбасі: Кравчук уточнив, скількох людей Україна планує повернути цьогорічПро це голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив у ефірі телеканалу "Україна 24".
"Якщо ОРДЛО і російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень і бажань, то я думаю - це нереально. Тому що українська сторона вирішила всі питання, пов'язані з обміном. Список на 11 осіб ми давно вже передали, тепер чекаємо весь час зустрічний список, але наразі такого немає, і це є головною причиною того, що такий обмін утримуваних осіб ставиться під загрозу", - сказав Кравчук.
За його словами, на останньому засіданні ТКГ українська сторона звернулася до Росії і підконтрольних їй представників з ОРДЛО вжити заходів, аби вирішити це питання. "Тому що наголошували, що Новий рік і Різдво Христове, великі свята і такі події - хотілося б, щоб люди, які так настраждалися, були вже вдома. А по-друге, якщо ми це питання вирішимо у цей момент, то наступне питання "всіх на всіх" стає реальним", - заявив Кравчук.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що представники контрольованих Росією бойовиків налаштовані організувати процес обміну утримуваних осіб після уточнення технічних питань.
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