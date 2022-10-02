Кривавий диктатор був упевнений, що такий обмін не викличе негативну реакцію у росіян.

Президент РФ Путін особисто наполіг на обміні полонених захисників "Азовсталі" на Віктора Медведчука. Його попереджали про наслідки, але той нікого не чув. Проти обміну виступала і Федеральна служба безпеки РФ.

Про це з посиланням на американських і українських чиновників, які захотіли залишитися анонімними, повідомляє Washington Post.

Так, Путін не прислухався до попередження про те, що обмін 215 полонених, включаючи 10 іноземців і п'яти командирів, що здалися в полон на "Азовсталі", на Віктора Медведчука і 55 росіян з українського полону викличе негативну реакцію серед його прихильників.

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"Показово, що Путін вважав за краще обміняти свого дармоїда і одну з довірених осіб в Україні Медведчука, на героїв Маріуполя. В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо", - повідомило одне з американських джерел.

Українські чиновники в бесіді з WP відзначили, що нерівноцінний обмін, в якому випущених на свободу українців майже в чотири рази більше, ніж росіян, а також той факт, що 108 з них представляли полк "Азов", сильно стурбував ФСБ Росії.

"ФСБ була категорично проти. Вони усвідомлювали наслідки того, як угода буде виглядати для громадськості", - додав один з джерел.

Зеленський називав повернення полонених перемогою держави, а ось в РФ рішення Путіна різко засудили.

"Посередником, що обмінювався повідомленнями між Москвою і Києвом, був російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Європейського Союзу за його тісні зв'язки з Путіним. Абрамович протягом декількох місяців курсував між Ер-Ріядом і Москвою, щоб домовитися про обмін, обговорюючи питання з директором ФСБ Олександром Бортніковим і главою адміністрації Зеленського Андрієм Єрмаком. Абрамович інформував українських чиновників про погляди Кремля, навіть незважаючи на те, що деякі з перших помічників Зеленського сумнівалися, що Путін в кінцевому підсумку схвалить намічену угоду, стверджують знайомі з цим питанням", - додали у виданні.

У Держдепартаменті США анонімні джерела також зазначили, що обмін "азовців" на Медвечука показав, наскільки він був важливий Путіну.

Обмін "азовців" на Медведчука: що відомо

21 вересня стало відомо, що з російського полону вдалося повернути 215 осіб. В офісі президента повідомили, що 200 Захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які служили в лавах Збройних сил України. Врятували навіть тих, кого " засудили "до смертної кари в так званій"ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономар, Олег Хоменко, 36-ї бригади – Сергій "Волина" Волинський, і 12-ї бригади НГУ Денис Шлега). Вони перебуватимуть під особистою протекцією Президента Туреччини на час до кінця війни.

Незабаром з'явився поіменний список всіх звільнених з російського полону. Як зазначив Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донбасі.

З-за звільнення "азовців" у росіян почалася істерика. Пропагандисти, так звані "воєнкори" і прості громадяни були шоковані рішенням Путіна.

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