Росіяни значно активізували повітряну розвідку, але цілі було збито.

Після звільнення українськими військовими селища Високопілля Херсонської області російські окупанти активізували повітряну розвідку.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. Зокрема в районі Високопілля двічі за ніч було виявлено та знищено два безпілотні літальні шпигуни типу "Орлан-10", - розповів він.

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За його словами, на цьому напрямі обстановка "напружена та динамічна".

"Противник веде оборонні бої, здійснює обстріли населених пунктів, як уздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах", - зазначив він.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконують вогневі завдання по логістичним та управлінським об'єктам російської армії.

Як повідомляв УНІАН, вчора у мережі з'явилася інформація про те, що українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор.

Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.

Згодом терорист Ігор Стрілков-Гіркін підтвердив, що українські воїни звільнили Високопілля Херсонської області. За його словами, сталася "чутлива тактична невдача".

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