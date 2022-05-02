Окупанти примусово вивозять людей на територію Росії.

Ситуація в Маріуполі залишається вкрай важка, окупанти продовжують блокувати наших захисників на "Азовсталі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

"Ситуація в Маріуполі вкрай важка, окупанти продовжують блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Блокують гуманітарні коридори", - сказав він.

Водночас Мотузяник підкреслив, що є певні домовленості про організацію коридору евакуації мирних жителів сьогодні.

"В основному місто перебуває під контролем Збройних сил РФ. Там російські вояки чинять злочини, намагаються проводити заходи з фільтрації населення. У нас є відомості, що населення примусово вивозиться на територію Росії", - додав речник.

Як повідомляв УНІАН, евакуація у Маріуполі розпочалася о 7:00 у неділю, 1 травня. Точка збору – ТРЦ "Порт Сіті.

За словами президента Володимира Зеленського, у Маріуполі з заводу "Азовсталь" близько 100 осіб виїхали на контрольовану Україною територію. 2 травня вони прибули до Запоріжжя.

При цьому в цей же день Маріупольська міська рада повідомила, що вдалося погодити дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя

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