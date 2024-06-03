У США зазначають, що новий танк буде легшим і більш високотехнологічним.

Армія США цього місяця уклала контракт з виробником танків Abrams, щоб почати попередню розробку нового варіанту танка - M1E3. Як пише Defense News, як очікується, новий танк буде легшим і більш високотехнологічним, що підвищить його живучість у бою.

У США сподіваються, що новий варіант зможе надійти на озброєння в ті самі терміни, що і бойова машина піхоти M30, яка перебуває на стадії розробки. Поки що графік попереднього проектування M1E3 і подальших робіт перебуває на розгляді у відділі закупівель армії. Чіткіші терміни, ймовірно, буде визначено до осені.

Як розповів бригадний генерал Джеффрі Норман, "це буде зовсім інший за конфігурацією Abrams, ніж той, що ми маємо зараз".

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Протягом наступних 18 місяців, за словами Нормана, армія проведе низку заходів щодо вдосконалення технологій, включаючи можливості автозавантаження, допоміжні засоби, які "дозволяють екіпажу працювати у повному спорядженні [всередині танка]", альтернативні силові агрегати та системи активного захисту.

Планується також знизити вагу нової версії Abrams до 60 тонн, при цьому, за словами Нормана, вага нинішнього варіанту становить приблизно 73 тонни. Для цього, за його словами, "доведеться змінити конфігурацію екіпажу, розглянути можливості переходу на дистанційну вежу або вежу з додатковим екіпажем, щоб заощадити місце під бронею".

Силові установки також будуть модернізовані для досягнення зниження витрати палива, а також безшумного спостереження і безшумного руху.

M1E3 також матиме інтегровану систему активного захисту, "яка є невід'ємною частиною виживання, профілю і дизайну машини", - сказав Норман.

Танки Abrams на фронті в Україні

Видання Associated Press повідомило, що ЗСУ почали відводити від лінії фронту американські танки Abrams M1A1. У 92-й ОШБр заявили, що вогнева міць і актуальність цієї техніки в рази зменшилася через безпілотники.

Пізніше пресофіцер 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик запевнила, що Abrams працюють на Авдіївському напрямку, і їх не відводили від лінії фронту.

Раніше солдати ЗСУ нарікали на відсутність у цих танків достатньої броні, яка могла б зупинити російські дрони. Однак пізніше українські воїни знайшли рішення цієї проблеми - додали до броні клітини, які можуть допомогти підірвати дрони з вибухівкою на безпечній відстані.

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