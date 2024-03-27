Аналітики зазначають, що виробництво "Циркона" дорожче за "Кинжал".

Росії вкрай складно виготовляти гіперзвукові ракети 3М22 "Циркон". Крім того, цей процес коштовний та ресурсоємний.

Як йдеться у матеріалі Defense Express, Росії було необхідно створити її головноий елемент - прямотічний гіперзвуковий двигун, який дозволяє "Циркону" рухатись на маршевій ділянці зі швидкістю у 5,5 Маха. До цього треба додати вирішення таких технічних завдань, як перегрів корпусу, орієнтування та навігації у вкрай екстремальних вимогах гіперзвукового польоту.

У результаті "Циркон" не може виконати свою голову мету - прорив протиракетної оборони. А для його прийняття на озброєння міноборони РФ та корпорація "Тактическое ракетное вооружение" провернули найбільшу аферу та фальсифікацією.

Відео дня

За розробку, випробування та прийняття на озброєння "Циркона" всі отримали гроші, премії, нагороди та підвищення, а головне - замовлення. У будь-якому випадку, як міноборони РФ, так і представники російського ВПК зроблять вигляд, що нічого не відбулось та продовжать тиражувати казки про ракету, якій "нема аналогів". Аналітики видання прогнозують, що РФ продовжить атаки "Цирконом".

"Циркон": ціна та виробничі потужності

Якщо порівнювати "Циркон" з Х-47 "Кинжал", який є твердопаливною ракетою, що лише прискорюється до гіперзвукових швидкостей, то ракета з прямотічним гіперзвуковим двигуном буде коштувати у рази більше.

Як пише видання, для розуміння порядку цифр на розробку можливо звернутися до досвіду США з Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), ракети з аналогічним прямотічним гіперзвуковим двигуном. Наразі на створення лише готового виробу, без урахування паралельних базових наукових робіт, Пентагон виділив Raytheon 985 млн доларів у 2022 році та ще 407,6 млн доларів у січні 2024 року.

До цієї вартості також треба додати майбутні для США витрати на підготовку серійного виробництва. А якщо брати всі оціночні витрати за темою гіперзвукового озброєння, то Пентагон лише на один 2023 рік заклав на ці дослідження та роботи 4,7 млрд доларів.

"Один із методів оцінки вартості одиниці озброєння з урахуванням витрат на її розробку відносно "Циркона" продемонструє просто захмарні цифри. Водночас ціну за одиницю без цього параметру також можливо порівняти із вартістю експериментальних ракет з аналогічними прямотічними гіперзвуковими двигунами. Зокрема у профільних американських виданнях існують оцінки ціни випробувальної ракети X-51A Waverider у 11-20 млн доларів за одиницю, при загальній вартості програми у 200 млн доларів, яка складалась з чотирьох пусків. Таким чином загалом можливо доволі обережно припустити, що у теперішніх умовах для РФ вартість 3М22 "Циркон" доволі легко може складати з десяток мільйонів доларів. А якщо врахувати вартість розробки розділену на кількість виготовлених, то можливо отримати зовсім астрономічні цифри", - зазначають аналітики.

Деякі українські видання активно тиражують відірвані від реальності оцінки вартості російських ракет, наприклад, 13 млн доларів за крилату ракету Х-101. Водночас точні показники вартості та навіть шанси їх знайти унеможливлені, через повне засекречення у РФ будь-яких оборонних витрат ще у 2020 році.

Відносно кількості ракет 3М22 "Циркон", які може виробити ворог, то на допомогу у цьому можуть прийти дані від ГУР МОУ з оцінкою виробництва Х-47 "Кинжал" на рівні 6 одиниць станом на літо 2023 року. Але на початковому етапі їх виробництва у 2022 році за 10 місяців було виготовлено лише 20 таких ракет, тобто по 2 за місяць.

"Враховуючи те, що 3М22 "Циркон" дорожча та ресурсоємніша за Х-47 "Кинжал", а також знаходиться на стадії початкового виробництва, можливо припустити, що темп виробництва цих ракет ще менший або еквівалентний та коливається від одного десятка до декількох десятків на рік", - підсумували аналітики.

Росія атакує "Цирконами"

7 лютого і 25 березня росіяни атакували Київщину ракетами, які експерти визначили як "Циркон".

На думку спеціалістів, на відміну від "Кинджала", "Циркон" насправді може претендувати на звання "гіперзвукова", адже на фінальній траєкторії польоту він має швидкість понад 4 М.

Також аналіз показав, що нову російську ракету зібрали з іноземних компонентів.

Вас також можуть зацікавити новини: