Раніше Україна мала такі ракети із дальністю ураження 165 км.

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, що Україна активно працює, аби отримати від США ракети ATACMS дальністю 300 км. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"Перші ATACMS у нас вже були – ми використовували ракети дальністю 165 км. Зараз активно працюємо над тим, щоб отримати ті, які мають дальність 300 км. Нам вони дуже потрібні, так само, як і німецькі снаряди такого типу", – наголосила Маркарова.

Посол уточнила, що в України незмінна стратегія: "Ми оголошуємо про нову зброю вже тоді, коли бачимо її на полі бою".

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Також у неї уточнили, чи потрібна Україні така зброя саме для ударів по Керченському мосту.

"Нам потрібна здатність досягнути всюди. І якщо вже так зовсім відверто, то статут ООН дає нам право на захист також у вигляді ударів по території країни-агресора. Просто в нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли би, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора", – зазначила Маркарова.

ATACMS для України

22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що у домовленостях про надання Україні далекобійних ракет ATACMS розставлено всі крапки. Він зазначив, що провів розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Говорили, зокрема, про зброю, яка необхідна Україні не лише для того, щоб вистояти, але й діяти.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що далекобійні ATACMS усе ж будуть, адже в Байдена не буде вибору. Він додав, що ракети ATACMS дуже важливі для того, щоб нищити логістику ворога.

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