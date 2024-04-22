Крім того, Україна і США почали роботу над двосторонньою безпековою угодою.

У домовленостях про надання Україні далекобійних ракет ATACMS розставлено всі крапки. Про це у вечірньому зверненні до українців повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні, 22 квітня, мав розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Говорили, зокрема, про зброю, яка необхідна Україні не лише для того, щоб вистояти, але й діяти.

Президент наголосив, що різні українські міста та громади потребують захисту, зокрема, систем Patriot. Він також додав, що необхідно завдавати уражень по всьому, що Росія використовує як базу для терору та своєї воєнної логістики.

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"Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати. Ми працюємо з американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети ключові – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені" – наголосив він.

Крім того, Україна і США почали роботу над двосторонньою безпековою угодою.

"Можемо зробити так, щоб наша угода стала дійсно взірцевою та принесла не лише більше безпеки нашому народу, але й допомогла всій європейській історії рухатися правильно і тільки мирно", – додав він.

Розмова Зеленського і Байдена

У понеділок, 22 квітня 2024 року, Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Відомо, що лідери держав обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону про допомогу Україні.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що в суботу, 21 квітня у Палаті представників після кількох місяців затримок схвалили законопроект про підтримку України на 61 млрд доларів. Вже 23 квітня його має розглянути Сенат США, після чого документ – у разі ухвалення – передадуть на підпис Джо Байдену

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