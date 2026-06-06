Атомні субмарини РФ отримали 'рибальські сітки' замість повноцінного захисту від дронів

Такий формальний підхід може захистити хіба що від FPV-дронів.

З’явилися фото атомних підводних човнів проєкту 667БДРМ "Дельфін" у пункті базування Північного флоту ВМФ Росії в Гаджиєво (Мурманська область) з антидронними сітками. На це звернули увагу російські пабліки.

Вони зазначають, що ідея пасивного захисту кораблів флоту від атак безпілотників сама по собі є цілком логічною.

Проте її реалізація в цьому випадку виглядає доволі примітивною та не надто переконливою. За словами росіян, складається враження, що над підводними човнами просто поспіхом розтягнули звичайні рибальські сітки, аби продемонструвати наявність захисту.

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Подібний захист може виявитися ефективним лише проти легких FPV-дронів, які ризикують зачепитися за сітку пропелерами. Водночас він навряд чи стане серйозною перешкодою для більш важких дронів-камікадзе типу FP-1 або FP-2, які вже неодноразово використовувалися для атак на кораблі російського флоту.

Самі підводні човни проєкту 667БДРМ "Дельфін" виступають носіями стратегічних балістичних ракет і є одним із найважливіших елементів російської ядерної тріади. Оскільки субмарини вже доволі старі, їх поступово заміняють сучаснішими підводними човнами проєкту 955 "Борей".

Як Росія намагається захистити свої субмарини

Це не перший зафіксований випадок, коли росіяни намагаються захистити субмарини антидронними сітками.

Російський флот

Раніше УНІАН писав, що на російській стратегічній базі підводних човнів на Камчатському півострові в Тихому океані, попри її розташування за тисячі кілометрів від зони бойових дій в Україні, фіксуються ознаки посилення заходів оборони.

Два атомні підводні човни проєктів 955 "Борей" і 955А "Борей-А" з балістичними ракетами, які базуються на цій базі, наразі накриті захисними сітками для протидії дронам.

Ще раніше росіяни встановили на субмарину проєкту 677М великокаліберний кулемет "Утёс". Можна припустити, що він змонтований для захисту підводного човна від БПЛА.

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