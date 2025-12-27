Білорусь отримала третю партію одних з найпотужніших винищувачів РФ

Росія продовжує переозброєння білоруських ВПС сучасними багатоцільовими винищувачами.

Білорусь отримала третю партію російських винищувачів Су-30СМ2. Про це повідомило Міністерство оборони країни в офіційному Telegram-каналі.

Точну кількість переданих літаків не розкривають. Водночас у відкритому доступі з’явилися фотографії щонайменше двох винищувачів, імовірно зроблені ще на території одного з російських аеропортів. За попередніми даними, йдеться про літаки з бортовими номерами "13" та "14".

Постачання тривають з весни

Це вже третя поставка Су-30СМ2 для Білорусі у 2025 році:

перша пара винищувачів із червоними номерами "09" і "10" прибула на 61-шу винищувальну авіаційну базу в Барановичах у травні;

друга партія з бортовими номерами "11" та "12" була передана у серпні.

Нинішня поставка продовжує планове оновлення авіапарку білоруських ВПС.

До цього Мінськ уже отримав вісім літаків попередньої модифікації Су-30СМ, зібраних на Іркутському авіаційному заводі в Росії.

Що передбачає угода з РФ

Постачання винищувачів здійснюється в межах рамкової міжурядової угоди, підписаної між Білоруссю та Росією ще у червні 2017 року. Документ передбачає передачу 12 багатоцільових винищувачів Су-30 для потреб білоруських Повітряних сил.

Су-30СМ2 є модернізованою версією літака з оновленою авіонікою та розширеними бойовими можливостями, що дозволяє Білорусі суттєво посилити свою тактичну авіацію в межах військової інтеграції з Росією.

