Білорусь отримала третю партію одних з найпотужніших винищувачів РФ

Білорусь отримала третю партію російських винищувачів Су-30СМ2. Про це повідомило Міністерство оборони країни в офіційному Telegram-каналі.
Точну кількість переданих літаків не розкривають. Водночас у відкритому доступі з’явилися фотографії щонайменше двох винищувачів, імовірно зроблені ще на території одного з російських аеропортів. За попередніми даними, йдеться про літаки з бортовими номерами "13" та "14".
Постачання тривають з весни
Це вже третя поставка Су-30СМ2 для Білорусі у 2025 році:
- перша пара винищувачів із червоними номерами "09" і "10" прибула на 61-шу винищувальну авіаційну базу в Барановичах у травні;
- друга партія з бортовими номерами "11" та "12" була передана у серпні.
Нинішня поставка продовжує планове оновлення авіапарку білоруських ВПС.
До цього Мінськ уже отримав вісім літаків попередньої модифікації Су-30СМ, зібраних на Іркутському авіаційному заводі в Росії.
Що передбачає угода з РФ
Постачання винищувачів здійснюється в межах рамкової міжурядової угоди, підписаної між Білоруссю та Росією ще у червні 2017 року. Документ передбачає передачу 12 багатоцільових винищувачів Су-30 для потреб білоруських Повітряних сил.
Су-30СМ2 є модернізованою версією літака з оновленою авіонікою та розширеними бойовими можливостями, що дозволяє Білорусі суттєво посилити свою тактичну авіацію в межах військової інтеграції з Росією.