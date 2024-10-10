Щоправда, американці створили дуже великий і дорогий дрон, який більше схожий на зенітну ракету.

"Зенітні дрони", які віднедавна активно використовують Сили оборони України, стають світовим трендом. Пентагон вже почав замовляти подібні системи для потреб американської армії, пише Defense Express.

Так, американська компанія Anduril отримала замовлення на зенітний дрон Roadrunner-M та комплекси РЕБ Pulsar. В межах контракту загальною вартістю майже 250 млн доларів планується поставити одразу 500 перехоплювачів Roadrunner-M та неоголошену кількість засобів РЕБ до кінця 2025 року. Як повідомили в компанії, ці системи будуть розгорнуті "у пріоритетних регіонах, де американські сили стикаються зі значними загрозами з боку БПЛА".

Як зазначають у Defense Express, Roadrunner-M є чимось середнім між реактивним дроном (адже може повертатися на базу) і зенітною ракетою (бо призначений для ураження повітряних цілей). До певної міри цей безпілотник можна вважати багаторазовим: якщо йому не вдалося вразити повітряну ціль, він повертається назад і сідає вертикально.

Точна вартість одного дрона залишається таємницею, але вона точно менша за 500 000 доларів, адже контракт з Пентагоном на 250 мільйонів передбачає закупівлю також і комплексів РЕБ Pulsar. Але навіть за ціни у 500 тисяч доларів Roadrunner-M все одно був би дешевшим за ракету до переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger: вона коштує близько 800 тисяч.

Втім, як зазначають експерти, вартість Roadrunner-M все одно має бути ще меншою, якщо його завданням буде боротьба проти інших дронів.

Інші новинки озброєнь у світі

Як писав УНІАН, у Франції успішно випробували ракету до ЗРК SAMP/T NG, який здатен збивати "Кинджали". Перші вогневі випробування SAMP/T NG планують провести у жовтні 2025 року.

Також ми розповідали, що у США успішно завершився випробувальний політ безпілотника Skydweller на сонячних батареях. Мета – створити дрон, який тижнями перебуватиме в повітрі.

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