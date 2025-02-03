Британці можуть майже даром віддати Бразилії універсальні кораблі HMS Albion та HMS Bulwark.

Лейбористів звинувачують у продажу двох кораблів Військово-морських сил Великої Британії бразильцям всього за 20 млн фунтів стерлінгів, незважаючи на те, що британці витратили майже в 10 разів більше на їх ремонт за останні 14 років. Про це повідомляє Army Recognition.

Мова йде про десантно-вертольотний корабель-док HMS Albion (L14) та його "‎побратима"‎ – корабель HMS Bulwark (L15). Обидва належать до типу Albion.

Це дуже великі кораблі. Кожен з них має довжину 176 м та водотоннажність у 20 тис тон. Один корабель може перевозити більше 250 морських піхотинців, а також різноманітні броньовані машини, зокрема танки Challenger 2.

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Цікаво, що це доволі сучасні кораблі. HMS Albion було замовлено Королівським військово-морським флотом у червні 1996-го. Корабель заклали у 1998 році і спустили на воду у березні 2001-го.

HMS Albion почали експлуатувати у 2003 році, а вже у листопаді 2024 року новообраний лейбористський уряд заявив, що кораблі буде виведено з експлуатації до березня 2025 року.

Зазначимо, що HMS Albion разом з HMS Bulwark, а також HMS Ocean (L12) становили основу флоту британських десантних кораблів.

Таким чином, після продажу кораблів Британія не зможе самостійно проводити повноцінні амфібійні операції. У той же час, Бразилія, навпаки, перетвориться на доволі потужну військово-морську державу.

Варто також нагадати, що в 2018 році Лондон вже продав Бразилії згаданий вище вертольотоносець HMS Ocean. Корабель продали лише за 80 млн фунтів стерлінгів.

Британский флот – останні новини

Нагадаємо, у минулому році британці спустили на воду атомну субмарину HMS Agamemnon. Він став шостим із запланованих семи підводних човнів типу Astute. Їх вважають найбільш потужними ударними субмаринами, будь-коли побудованими для британських ВМС.

А нещодавно УНІАН повідомив, що британські військові задіяли атомний підводний човен, щоб зробити попередження російському розвідувальному судну, яке знаходилось поблизу місця проходження стратегічно важливих кабелів на дні моря.

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