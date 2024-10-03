'‎Вбивця ворожих кораблів'‎: Британія спустила на воду свою найсучаснішу атомну субмарину (фото)

Для Військово-морських сил Великобританії це одна з найбільш важливих подій у цьому році.

На верфі компанії BAE Systems у британському місті Барроу-ін-Фернесс спустили на воду атомну субмарину HMS Agamemnon, що, безумовно, є досить знаковою подією для всієї Великобританії. Про це Королівський військово-морський флот повідомляє у своєму каналі в X (раніше - Twitter).

"‎Це надзвичайно важлива віха для всіх співробітників BAE Systems, Defense Nuclear Enterprise і Королівського флоту"‎, - сказав Стів Тіммс, керуючий директор BAE Systems Submarines.

HMS Agamemnon став шостим із запланованих семи підводних човнів типу Astute.

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Це найбільш сучасний тип підводних човнів, які має флот Великобританії. Субмарини типу Astute також є найпотужнішими ударними підводними човнами, які будь-коли будувались для британського флоту.

Astute спроектовали у другій половині 90-х років, цей тип став подальшим розвитком підводного човна типу Trafalgar.

Нові субмарини мають прекрасні показники скритності, швидкості і маневреності, які дозволяють вистежувати та знищувати всі типи надводних кораблів та підводних човнів, які є у потенційних противників, зокрема, росіян.

Субмарини типу Astute досить великі. Човен має довжину 97 м, до складу екіпажу входить 98 осіб. Субмарина може нести великий арсенал озброєння, зокрема, важкі торпеди Spearfish та крилаті ракети Tomahawk.

Нові субмарини - останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо про аварію на одному з найновіших підводних човнів КНР, що стало серйозною невдачею для Китаю, який докладає колосальних зусиль по переозброєнню свого флоту.

Пізніше експерти з’ясували, що мова йде про човен з екзотичною гібридною силовою установкою. При цьому за своїми розмірами він майже не відрізняється від більш ранніх субмарин КНР.

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