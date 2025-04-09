Щоправда, ще зо три десятка радянських танків зараз проходять модернізацію.

Чехія віддала Україні свій останній робочий танк радянського зразка. Це відбулося в межах обіцяного ще на початку війни пакету військової допомоги, пишуть Hospodarske noviny.

До російського вторгнення в Україну чеська армія мала 86 придатних до використання танків Т-72М1. За даними джерел HN, остання партія цих машин вирушила в Україну на межі березня-квітня. І начебто більше радянських танків у боєздатному стані в Чехії не лишилося, хоча є певна кількість тих, що перебувають на модернізації.

"Можу тільки сказати, що на базі не залишилося жодного Т-72М1", – повідомило журналістам джерело, знайоме із ситуацією в чеській армії.

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Замість радянських танків тепер чеська армія повністю перейшла на німецькі "Леопарди".

Український військово-аналітичний портал Defense Express зазначає, що передача Україні 86 чеських танків, хоч і є безперечно важливою допомогою, але процес їх передачи почався аж у серпні 2022 року. І це викликає питання, чому процес розтягнувся на понад два роки.

"Об’єктивна причина може полягати в обмежених можливостях чеської оборонної промисловості по темпах відновлення танків, які тривалий час стояли на зберіганні. А от суб’єктивна причина може лежати в площині бажання чеських військових максимально тривалий період "притримати" собі танки на зберіганні, що мають якомога найкращий технічний стан", – пишуть аналітики.

Військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Бельгія анонсувала масштабний пакет допомоги Україні. Загалом йдеться про 1 мільярд євро фінансування, але деталі, куди підуть гроші, наразі невідомі.

Також ми розповідали, що на озброєнні Сил оборони України помітили старенькі інженерні машини японського виробництва. Хоча ця техніка не призначена для участі в боях, вона дуже потрібна інженерним підрозділам.

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