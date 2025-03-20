Ця ракета використовує ту ж саму пускову установку, що й Р-360, але має нову систему наведення та інфрачервону головку самонаведення.

Попри невдалу спробу Дональда Трампа переконати Володимира Путіна погодитися на 30-денне перемир'я, Кремль, схоже, готовий зменшити атаки на енергетичну інфраструктуру. Це співпало з тим, що Україна випробувала свою нову далекобійну крилату ракету "Нептун", завдавши потужного удару, пише Politico.

У ніч на п’ятницю Україна успішно здійснила запуск першої крилатої ракети великої дальності, яка вразила нафтопереробний завод у Туапсе, що розташований у Краснодарському краї Росії, приблизно за 1000 кілометрів від контрольованої Україною території. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, на ліквідацію якої знадобилося три дні.

"Після атаки київського режиму в ніч на 14 березня на нафтобазі загорілася цистерна з близько 20 тис. тонн бензину. На поверхні вогонь охопив понад тисячу квадратів, пожежі присвоєно четвертий ступінь небезпеки", - заявив губернатор Краснодара Веніамін Кондратьєв.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне випробування нової зброї: "Ми задоволені результатами "Довгого Нептуна".

Удар по нафтопереробній галузі Росії

Удари по нафтопереробним заводам стають серйозною загрозою для російської економіки, оскільки нафта залишається ключовим експортним ресурсом країни. Останніми місяцями українські дрони вже завдавали ударів по нафтопереробних заводах, трубопроводах та насосних станціях, що, за повідомленнями, вивело з ладу близько 10% російських нафтопереробних потужностей.

"По суті, Путін тихо підтвердив Трампу, наскільки наші глибокі удари завдають шкоди російському енергетичному сектору. Це наш козир", - зазначив народний депутат України Роман Лозинський у Facebook.

Переваги та обмеження крилатих ракет

Крилаті ракети мають суттєві переваги перед дронами. Вони летять на швидкості звуку, що ускладнює їхнє перехоплення, тоді як безпілотники значно повільніші та легші для збиття.

Проте такі ракети не є універсальним вирішенням усіх проблем.

"Одні лише ці крилаті ракети не можуть змінити хід війни, навіть якщо їх буде в рази більше, ніж зараз. У нас є досвід Росії, яка запустила по нас набагато більше різних ракет, і ми працюємо", - наголосив Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

Він також підкреслив необхідність розвитку ударного потенціалу: "Але це не означає, що нам не потрібно розвивати ударний потенціал - як у контексті стратегічної оборони зараз, так і з точки зору стримування в майбутньому".

Україна приєдналася до елітного клубу виробників крилатих ракет

Дальнобійний "Нептун" ставить Київ в один ряд із країнами, що мають передові крилаті ракети. Франція та Велика Британія передали Україні Storm Shadow/SCALP, а Німеччина та Швеція володіють ракетами Taurus, хоча Київ їх поки що не отримав. США також розглядають можливість постачання JASSM, проте наразі немає офіційних повідомлень про їх передачу.

Україна розвиває й інші види озброєнь. Минулого місяця Володимир Зеленський представив турбореактивний безпілотник "Пекло" з дальністю польоту до 700 кілометрів.

Еволюція "Нептуна"

Україна довгий час працювала над модернізацією цієї ракети. Спочатку Р-360 "Нептун" був створений як протикорабельна крилата ракета з дальністю 300 кілометрів та 150-кілограмовою боєголовкою. Вперше його представили у 2015 році. Ракета базується на радянському Х-35, але з покращеними характеристиками.

Після початку повномасштабного вторгнення "Нептун" довів свою ефективність, зокрема при знищенні флагмана Чорноморського флоту РФ - крейсера "Москва" у 2022 році. Ракети також використовувалися для ударів по іншим морським цілям та системам ППО Росії.

Удосконалена версія - Neptune-MD або "Довгий Нептун" - вже застосовується для ударів по наземних цілях. Вона використовує ту ж саму пускову установку, що й Р-360, але має нову систему наведення та інфрачервону головку самонаведення.

"Нова українська ракета, точний удар. Радіус дії - тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Ми продовжуємо працювати, щоб гарантувати безпеку України", - зазначив Зеленський.

Майбутнє "Довгого Нептуна"

"Для мене повідомлення про успіх "Довгий Нептун" виглядають достовірними", - заявив Бєлєсков. Він пояснив, що Україна вдосконалила систему управління ракетою, адаптувавши програмне забезпечення для наземних ударів, а також збільшила дальність її польоту.

Попри свою ефективність, крилаті ракети мають і слабкі місця. Вони повільніші за балістичні ракети, мають менші боєголовки та легші для перехоплення.

Наразі Україна активно працює над збільшенням виробництва. За словами Зеленського, ще у листопаді було виготовлено близько 100 ракет різних типів. Румунія також залучена до виробництва "Нептунів" у партнерстві з Україною.

"Фінансування з боку ЄС допомогло б збільшити виробництво і дало б Україні більшу свободу дій - незалежно від США", - резюмував Бєлєсков.

"Довгий Нептун": що треба знати

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні успішно пройшла випробування та бойове застосування нова ракета "Довгий Нептун". Деталі характеристик ракети він не назвав, однак зазначив, що вона здатна долати відстань у 1000 кілометрів.

На думку авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, Україна могла б знищити за допомоги цієї ракети Кримський міст. Втім, це можливо лише у випадку комплексного застосування, разом з низкою інших номенклатур озброєння.

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