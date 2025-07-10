Що б не намагалися створити американці, у них завжди виходить авіаносець за 20 мільярдів.

Військово-промисловий комплекс США намагається наздогнати Україну та Росію у створенні дешевої протитанкової зброї – ударних безпілотників для піхоти. Але поки що знову накльовується щось дуже складне і дороге. Про це пише Forbes.

"Нові бюджетні документи показують, що армія США робить невеликий прогрес у своїх зусиллях наздогнати Україну та Росію в придбанні невеликих ударних дронів. Але вони також показують, що ще дуже багато роботи попереду, і замість великої кількості недорогих систем, армія найближчим часом отримає кілька дорогих систем", – йдеться у публікації.

Ще в липні 2023 року Пентагон оголосив про запуск нової програми "маловисотних засобів переслідування та ураження" (LASSO). При цьому наголошувалося, що створити нову зброю потрібно терміново.

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Як зазначає Forbes, проєкт був явно натхненний боями в Україні, де невеликі FPV-квадрокоптери ефективно знищують російську бронетехніку на великій відстані. Американські військові захотіли собі таку ж штуку.

Але, схоже, що американська оборонна промисловість надто звикла робити зброю, яка коштує сотні мільйонів чи навіть мільярди доларів за одиницю і виробляється у штучній кількості.

Замість дешевого FPV-квадрокоптера в межах програми LASSO почали створювати безпілотник, який запускається зі спеціальної переносної платформи. Його також вирішили оснастити додатковими датчиками і системами (зокрема тепловізором) для більш точного керування та наведення. У підсумку вийшов комплекс, який складається з трьох частин: пускової труби, власне самого безпілотника та станції керування вогнем.

Як зауважує Forbes увесь сенс українських FPV-дронів полягає в тому, щоб вони були простими у використанні і дешевими у виробництві. Американці ж зробили безпілотник, який потребує складнішої процедури запуску та коштує значно дорожче. Наприклад, один лише тепловізор додає в ціні 200-500 доларів. В Україні це ціна вже повністю готового до використання дрона, і саме тому вони виробляються у величезній кількості, зауважує автор публікації.

Скільки ж у підсумку коштуватиме американский дрон-камікадзе? У документі, на який посилається Forbes, зазначено, що Пентагон придбає 294 безпілотника SwitchBlade 600 LASSO вартістю 170 000 доларів кожен.

"Варто зазначити, що ціна в 170 тисяч доларів за постріл виглядає екстравагантно лише в контексті обладнання, яке використовується Росією та Україною. За військовими стандартами це досить нормально. Той самий бюджет закупівель показує, що остання партія протитанкових ракет Javelin коштує армії 221 тисячу доларів за штуку, а багаторазовий блок керування, необхідний для їх запуску, коштує ще 208 тисяч доларів", – намагається виправдати американських зброярів автор статті.

Війна в Україні: зброя

Як писав УНІАН, на Торецькому напрямку українські воїни знищили особливо монструозний "танк-сарай", який росіяни намагалися максимально захистити від дронових атак. Загалом на його знищення пішло 60 безпілотників. Якби це були американські дрони, то одна ця операція розорила би український бюджет.

Також ми розповідали, як Україна планує відбивати російські нічні атаки, коли кількість "Шахедів" в одному залпі зросте до 1000 одиниць. За словами президента Зеленського, потрібно терміново нарощувати виробництво зенітних дронів.

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