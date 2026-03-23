Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA для Нацгвардії

Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA для підрозділів Національної гвардії України. Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що багатомільйонна угода також передбачає навчання, логістичну підтримку та подальшу спільну розробку безпілотників.

У посольстві додали, що виробництво дронів-перехоплювачів буде розширено завдяки спільним зусиллям німецької компанії Quantum Systems та українського виробника WIY Drones, що спеціалізуються на розробці безпілотних систем. Система STRILA виробляється в Україні для оперативної доставки на поле бою.

Раніше французька компанія Thales представила новий дрон-перехоплювач, здатний збивати дрони Shahed. Новий безпілотник було продемонстровано на виставці в Брюсселі.

Фюзеляж виготовлений з вуглецевого волокна з титановим армуванням. А в критичних частинах конструкції, де потрібна максимальна міцність при мінімальній вазі, застосовується титанове армування. Максимальна швидкість перехоплювача досягає 360 км/год.

