Новий дрон-перехоплювач, який може збивати дрони Shahed, показала французька компанія Thales. Як пише Defense Express, новий перехоплювач показали на виставці в Брюселі.
Як пише оглядач NLwartracker, фюзеляж виготовлений з карбону з титановим армуванням. А в критичних частинах конструкції, де потрібна максимальна міцність при мінімальній вазі, застосовується титанове армування. Максимальна швидкість перехоплювача сягає 360 км/год.
Автори зазначили, що за зовнішнім виглядом дрон нагадує перехоплювач від компанії MARSS Defense Labs.
"Ще у 2021 році MARSS оголосила про співпрацю з Thales щодо розробки рішень для захисту критично важливих об’єктів від дронів. Компанії розробили автономний дрон-перехоплювач iNTERCEPTOR у різних версіях", - йдеться у статті.
Особливістю дронів від MARSS та Thales є відсутність вибухівки: ворожі БПЛА знищуються прямим тараном.
"Ворожий дрон знищується ударом носової частини, виготовленої з титану", - додали аналітики.
При цьому для наведення на ціль дрон використовує комплексне рішення: "власну систему виявлення дронів за допомогою РЛС та оптико-локаційної станції, а також систему самонаведення з активним застосуванням штучного інтелекту".
Зазначається, що минулого року MARSS Defense Labs представила Interceptor-MR, який таранить ціль на швидкості 288 км/год.
"Система не потребує спеціального навчання оператора, а у випадку відміни атаки дрон просто повертається на базу", - пише видання.
Розвиток дронових технологій в Україні
Нагадаємо, що за словами директора з розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, Україна активно співпрацює з США і може запропонувати технологічні рішення, які можуть бути реалізовані разом з американськими інженерами та суттєво покращені. Він зазначив, що за рахунок співпраці з США можна отримати масштабованість.