Швидкість перехоплювача значно перевищує швидкість звичайного дрону типу "Shahed".

Новий дрон-перехоплювач, який може збивати дрони Shahed, показала французька компанія Thales. Як пише Defense Express, новий перехоплювач показали на виставці в Брюселі.

Як пише оглядач NLwartracker, фюзеляж виготовлений з карбону з титановим армуванням. А в критичних частинах конструкції, де потрібна максимальна міцність при мінімальній вазі, застосовується титанове армування. Максимальна швидкість перехоплювача сягає 360 км/год.

Автори зазначили, що за зовнішнім виглядом дрон нагадує перехоплювач від компанії MARSS Defense Labs.

Відео дня

"Ще у 2021 році MARSS оголосила про співпрацю з Thales щодо розробки рішень для захисту критично важливих об’єктів від дронів. Компанії розробили автономний дрон-перехоплювач iNTERCEPTOR у різних версіях", - йдеться у статті.

Особливістю дронів від MARSS та Thales є відсутність вибухівки: ворожі БПЛА знищуються прямим тараном.

"Ворожий дрон знищується ударом носової частини, виготовленої з титану", - додали аналітики.

При цьому для наведення на ціль дрон використовує комплексне рішення: "власну систему виявлення дронів за допомогою РЛС та оптико-локаційної станції, а також систему самонаведення з активним застосуванням штучного інтелекту".

Зазначається, що минулого року MARSS Defense Labs представила Interceptor-MR, який таранить ціль на швидкості 288 км/год.

"Система не потребує спеціального навчання оператора, а у випадку відміни атаки дрон просто повертається на базу", - пише видання.

Розвиток дронових технологій в Україні

Нагадаємо, що за словами директора з розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, Україна активно співпрацює з США і може запропонувати технологічні рішення, які можуть бути реалізовані разом з американськими інженерами та суттєво покращені. Він зазначив, що за рахунок співпраці з США можна отримати масштабованість.

