Німеччина хоче купити 200 бронемашин, які не виживуть на сучасному полі бою, - аналітики

Хоча сама машина є зовсім новою, вона була створена за застарілою концепцією і не враховує реалії дронової війни.

Міноборони Німеччини розглядає можливість придбання від 150 до 200 бронемашин Boxer зі станцією PAAG. Про це пише німецьке видання Hartpunkt.

Boxer з PAAG не призначений для прямої участі в бою. Це допоміжна техніка, призначення якої – виявити та підсвітити лазерним цілевказівником ворожі цілі для їх знищення наземними та повітряними засобами. Але на передовій їй все одно треба бути.

Український військово-аналітичний проект Defense Express зауважує, що система наведення PAAG є справді сучасною оптико-прицільною станцією. Але питання викликає вибір платформи, на якій її будуть використовувати – бронемашина Boxer, яка має відносно легке бронювання і не призначена для витримування прямих влучань важкої зброї і тим паче дронів.

"Фактичною задачею Boxer з PAAG буде наблизитись до передової лінії, де він одразу буде помічений та стане пріоритетною ціллю для знищення. А якщо повезе - спробувати знайти та світити на ціль лазером поки вона не буде уражена", – пише Defense Express.

Також аналітики не розуміють, навіщо ставити систему PAAG на велику машину з екіпажем, якщо зараз її можна змонтувати на компактній роботизованій платформі.

"У 2026 році з наочною дронізацією поля бою та потребою у засобах ураження, що діють поза межами прямої видимості такі машини виглядають архаїчними, а сенс замовлення цілих 150-200 одиниць вочевидь потребує пояснень", – додали в Defense Express.

