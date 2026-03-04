Невідомий підводний човен атакував іранське судно: понад 100 людей зникли безвісти

Судно подало сигнал лиха біля Галле, рятувальники підняли десятки поранених, однак дані про кількість зниклих різняться.

Біля берегів Шрі-Ланки затонуло іранське судно після атаки підводного човна. Щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у військово-морських силах та міністерстві оборони країни.

За попередніми даними, внаслідок інциденту одна людина загинула, ще 78 отримали поранення. Судно затонуло. Хто саме здійснив атаку – наразі невідомо.

Водночас речник ВМС Шрі-Ланки спростував інформацію про 101 зниклу людину, заявивши, що 32 постраждалих були врятовані та перебувають на лікуванні в лікарні.

Міністр закордонних справ Шрі-Ланки Vijitha Herath повідомив у парламенті, що військово-морські сили отримали сигнал лиха та розпочали рятувальну операцію о 6:00 ранку за місцевим часом.

За словами одного з джерел у ВМС, 79 осіб було врятовано та доправлено до лікарні, одна з них перебувала у тяжкому стані та згодом померла. Ще 101 людина вважається зниклою безвісти.

Місцеві медіа зазначають, що сигнал лиха надійшов поблизу міста Галле на півдні країни. Усіх поранених госпіталізували до міської лікарні. Рятувальна операція триває.

Іранський флот під атакою

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати заявили про знищення 17 іранських кораблів та одного підводного човна від початку операції "Епічна лють". Також американські військові здійснили удари майже по двох тисячах цілей.

В межах операції активно застосовуються стратегічні бомбардувальники Northrop B-2 Spirit та Rockwell B-1 Lancer.

