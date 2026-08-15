Трьох дієтологів запитали про напій проти тиску, всі вони відповіли однаково

Цей напій містить калій та антиоксиданти. Калій допомагає організму позбутися надлишку натрію, який негативно впливає на рівень артеріального тиску.

Якщо тиск часто підвищується, варто звернути увагу не тільки на харчування загалом, а й на напої.

Троє дієтологів відповіли, який напій підтримує здоров’я серцево-судинної системи, пише Health. Мова йде про буряковий сік.

Чим корисний буряковий сік

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Як з’ясували дослідження, буряк містить природні нітрати. В організмі вони беруть участь у виробленні оксиду азоту – сполуки, яка допомагає розслабляти кровоносні судини та підтримувати нормальний кровотік, пояснила дієтологиня Ейвері Зенкер.

Інша дієтологиня Карлін Ремедіос додала , що дослідження за участю людей з гіпертонією показали: регулярне вживання бурякового соку помірно знижує артеріальний тиск. У деяких дослідженнях ефект становив близько 3–4 мм рт. ст. протягом періоду до двох місяців.

Окрім нітратів, як зазначається в дослідженнях, буряковий сік містить калій та антиоксиданти. Калій допомагає організму позбуватися надлишку натрію, який негативно впливає на рівень артеріального тиску.

При цьому фахівці наголосили, що буряковий сік не є заміною ліків від гіпертонії та не замінює інших заходів, необхідних для контролю тиску.

Як правильно пити буряковий сік

Краще обирати 100% буряковий сік без доданого цукру. Його можна пити окремо, додавати до смузі або змішувати з яблучним чи цитрусовим соком, щоб зробити смак приємнішим.

Також сік можна заморозити у формочках для льоду та додавати невеликими порціями до напоїв.

Якщо раніше ви не пили буряковий сік, фахівці радять починати з невеликої кількості. Великі порції можуть викликати дискомфорт або розлад травлення.

Альтернатива – чай з гібіскусу

Тим, кому не подобається смак буряка, дієтологи рекомендували звернути увагу на чай з гібіскусу. Він містить антоціани та інші антиоксиданти, які сприяють нормальній роботі кровоносних судин, розповіла дієтолог Дженніфер Палліан.

В одному з досліджень дорослі з помірно підвищеним тиском пили по три чашки чаю з гібіскусу щодня протягом шести тижнів. У них спостерігалося більш помітне зниження тиску порівняно з учасниками, які отримували напій-плацебо.

При цьому чай з гібіскусу не містить кофеїну, тому його можна пити як гарячим, так і холодним.

Які напої краще обирати при високому тиску

За словами фахівців, важливий не тільки склад корисного напою, а й те, чого в ньому немає. При підвищеному тиску бажано обмежувати вживання напоїв із великою кількістю натрію, доданого цукру та насичених жирів.

У раціоні можуть бути корисними напої та продукти, що містять:

нітрати – містяться, зокрема, у буряку та беруть участь у утворенні оксиду азоту;

калій – допомагає виводити надлишок натрію;

антиоксиданти – підтримують здоров’я кровоносних судин.

Інші новини про харчування при гіпертонії

Раніше кардіолог назвав закуску №1, яку потрібно їсти для нормального артеріального тиску. Він зазначив, що ця закуска завжди у нього під рукою і для її приготування не потрібна жодна підготовка.

Крім того, дієтолог назвала продукт №1, який потрібно їсти для здоров’я серця. Цей продукт доступний, але під час його вибору в магазині варто бути уважним.

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