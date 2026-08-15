Трьох дієтологів запитали про напій проти тиску, всі вони відповіли однаково

Якщо тиск часто підвищується, варто звернути увагу не тільки на харчування загалом, а й на напої.
Троє дієтологів відповіли, який напій підтримує здоров’я серцево-судинної системи, пише Health. Мова йде про буряковий сік.
Чим корисний буряковий сік
Як з’ясували дослідження, буряк містить природні нітрати. В організмі вони беруть участь у виробленні оксиду азоту – сполуки, яка допомагає розслабляти кровоносні судини та підтримувати нормальний кровотік, пояснила дієтологиня Ейвері Зенкер.
Інша дієтологиня Карлін Ремедіос додала , що дослідження за участю людей з гіпертонією показали: регулярне вживання бурякового соку помірно знижує артеріальний тиск. У деяких дослідженнях ефект становив близько 3–4 мм рт. ст. протягом періоду до двох місяців.
Окрім нітратів, як зазначається в дослідженнях, буряковий сік містить калій та антиоксиданти. Калій допомагає організму позбуватися надлишку натрію, який негативно впливає на рівень артеріального тиску.
При цьому фахівці наголосили, що буряковий сік не є заміною ліків від гіпертонії та не замінює інших заходів, необхідних для контролю тиску.
Як правильно пити буряковий сік
Краще обирати 100% буряковий сік без доданого цукру. Його можна пити окремо, додавати до смузі або змішувати з яблучним чи цитрусовим соком, щоб зробити смак приємнішим.
Також сік можна заморозити у формочках для льоду та додавати невеликими порціями до напоїв.
Якщо раніше ви не пили буряковий сік, фахівці радять починати з невеликої кількості. Великі порції можуть викликати дискомфорт або розлад травлення.
Альтернатива – чай з гібіскусу
Тим, кому не подобається смак буряка, дієтологи рекомендували звернути увагу на чай з гібіскусу. Він містить антоціани та інші антиоксиданти, які сприяють нормальній роботі кровоносних судин, розповіла дієтолог Дженніфер Палліан.
В одному з досліджень дорослі з помірно підвищеним тиском пили по три чашки чаю з гібіскусу щодня протягом шести тижнів. У них спостерігалося більш помітне зниження тиску порівняно з учасниками, які отримували напій-плацебо.
При цьому чай з гібіскусу не містить кофеїну, тому його можна пити як гарячим, так і холодним.
Які напої краще обирати при високому тиску
За словами фахівців, важливий не тільки склад корисного напою, а й те, чого в ньому немає. При підвищеному тиску бажано обмежувати вживання напоїв із великою кількістю натрію, доданого цукру та насичених жирів.
У раціоні можуть бути корисними напої та продукти, що містять:
- нітрати – містяться, зокрема, у буряку та беруть участь у утворенні оксиду азоту;
- калій – допомагає виводити надлишок натрію;
- антиоксиданти – підтримують здоров’я кровоносних судин.
Інші новини про харчування при гіпертонії
Раніше кардіолог назвав закуску №1, яку потрібно їсти для нормального артеріального тиску. Він зазначив, що ця закуска завжди у нього під рукою і для її приготування не потрібна жодна підготовка.
Крім того, дієтолог назвала продукт №1, який потрібно їсти для здоров’я серця. Цей продукт доступний, але під час його вибору в магазині варто бути уважним.