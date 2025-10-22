Конкретні деталі цієї угоди поки що невідомі.

Сьогодні підписано угоду про наміри у майбутньому укласти велику угоду про продаж Україні великої кількості літаків Gripen, які мають бути вироблені у Швеції.

Україна і Швеція мають намір розпочати тісну співпрацю і започаткувати велику експортну угоду про постачання до нашої держави винищувачів Gripen. Ця співпраця буде довгостроковою, передає кореспондент УНІАН зі слів прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Спочатку лідери держав підписали відповідний лист про наміри.

Відео дня

"Це початок довгої подорожі. Це наблизить нас на один крок до великої експортної угоди для Saab, для Швеції разом з Україною. Це означає великі можливості для Повітряних сил України і також для Швеції і нашої оборонної промисловості, і довгострокової промислової співпраці між Швецією і Україною", - відзначив Крістерссон.

Як уточнив прем’єр Швеції, підписаний лист про наміри не спрямований на якісь конкретні нові поставки прямо зараз у цей момент.

"Це про довгострокову співпрацю. Бо йдеться про співпрацю і можливість започаткувати велику угоду між нашими країнами щодо близько 100–150 винищувачів Gripen серії E, яка зараз починає вироблятися. І це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні, кі стануть частиною великої родини систем винищувачів. Ця угода – це чітка взаємна заява про наміри і це початок тривалої подорожі на наступні 10–15 років", - наголосив Крістерссон.

Що ще відомо про цю угоду

Як додав прем’єр Швеції, лист про наміри створює необхідні передумови для великої експортної угоду стосовно винищувачів Gripen між Швецією і Україною.

"Якщо ми досягнемо успіху – це допоможе збільшити безпеку у нашій частині світу, і посилюють Україну та Швецію. Ми цілковито розуміємо, попереду - тривалий шлях. Від сьогодні ми віддані розглядати усі можливості, щоб надати Україні велику кількість винищувачів Gripen у майбутньому", - наголосив Крістерссон.

Своєю чергою, Зеленський відзначив, що сьогодні відкривається нова і змістовна сторінка у двосторонніх відносинах між країнами, і більше того – безпекових відносин в Європі.

"Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що "це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань".

Як повідомляв УНІАН, винищувачі Gripen виробляє оборонна компанія Saab. Зеленський прибув на заводі оборонної компанії Saab, до ключового центру виробника у Лінчепінгу, з метою обговорення великої експортної угоди у сфері оборони.

Україна вже тривалий час зацікавлена у шведських бойових літаках, але досі вони на посилення Повітряних сил України не надходили.

Вас також можуть зацікавити новини: