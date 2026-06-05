США списали свій легендарний літак після 55 років служби: хто займе його місце

Його проводжали 5 тисяч людей.

Корпус морської піхоти США офіційно вивів з експлуатації штурмовик AV-8B Harrier II – реактивний літак, здатний злітати й сідати вертикально. Урочиста церемонія відбулась на авіабазі Черрі-Пойнт у Північній Кароліні, пише CNN.

Повідомляється, що на очах у п'яти тисяч глядачів Harrier востаннє продемонстрував своє фірмове вміння – зависати в повітрі та злітати без жодної злітно-посадкової смуги. Саме ця здатність зробила його незамінним у десятках збройних конфліктів по всьому світу за понад півстоліття служби.

"Harrier не потребував аеродрому", – сказав колишній пілот, відставний підполковник морської піхоти Майк Раунтрі в коментарі виданню Task & Purpose.

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За його словами, достатньо було одного морського піхотинця за штурвалом і кількох людей для заправки та завантаження зброї – навіть на примітивних майданчиках.

Літак міг нести шість підкрильних точок підвіски для бомб і ракет плюс 25-міліметрову гармату на 300 снарядів. Як підраховав авіаційний музей Wings Over the Rockies, повністю спорядженим Harrier мав більше вогневої потужності, ніж бомбардувальник B-17 часів Другої світової.

Harrier брав участь у "Бурі в пустелі", кампанії НАТО проти Югославії, війнах в Афганістані та Іраку, операції в Лівії, боротьбі з ІДІЛ. Нещодавно – патрулюванні біля Венесуели напередодні арешту Мадуро.

"Знову і знову Harrier вирізнявся як смертельна, здатна та універсальна тактична авіаційна платформа", – йдеться у релізі Корпусу морської піхоти.

Місце легенди посяде F-35B – стелс-винищувач із тією ж здатністю до вертикального зльоту, але вдвічі дорожчий: близько 110 мільйонів доларів проти 50 мільйонів за Harrier у сучасних цінах.

До речі, Harrier засвітився і в поп-культурі: у 1990-х Pepsi пожартувала в рекламі, що літак можна виграти за 7 мільйонів балів. Один студент порахував, що може купити бали за готівку і придбати Harrier за 700 тисяч доларів. Pepsi відмовила, суд підтримав компанію – і пояснив, що "іронічне ставлення реклами не змусить розумну людину дійти висновку, що компанія з виробництва безалкогольних напоїв роздає винищувачів".

Зброя США - інші новини

Раніше УНІАН писав, що США та Lockheed Martin успішно завершили ключовий етап розробки двигуна для ракети PrSM Inc. 4 – нового боєприпасу для HIMARS і M270 з дальністю понад 1000 км. Під час наземних тестів зафіксували бездоганну передачу управління між твердопаливним елементом і прямотічним повітряно-реактивним двигуном. Повноцінні пуски заплановано на осінь цього року.

Аналітики зазначають, що така зброя теоретично дозволила б діставати до глибоких тилових баз ворога, однак Україні на неї найближчими роками розраховувати не варто – спершу США закриватимуть власні дефіцити.

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