Це перший бойовий корабель, побудований на корабельні в Індійському Кочині.

В Індії визнані успішними швартувальні випробування авіаносц "Вікрант" (INS Vikrant), розробленого в рамках програми Indigenous Aircraft Carrier.

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Як повідомляється у прес-релізі ВМС Індії, випробування судна на корабельні відбулися 30 Листопада. Вони стосувалися, перш за все, силової установки судна. Випробувані були також інші ключові вузли та системи корабля.

Зазначається, що з успіхом швартувальних випробувань проект переходить у фінальну стадію. Морські випробування корабля намічені на першу половину 2021 року.

В Індійському флоті "Вікрант" покликаний замінити авіаносець "Віраат", що допрацьовує свій ресурс. Він важливий для для Індії і тому, що це перший авіаносець, розроблений під керівництвом Директорату кораблебудування Індійського флоту, а також перший бойовий корабель, побудований на корабельні в Індійському Кочині.

75% матеріалів і обладнання для корабля поставили Індійські виробники.

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Автор: Дмитро Захаров