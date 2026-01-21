ГУР розкрило дані про конструкцію та виробників крилатої ракети 'Іскандер-К'

Жодна країна світу досі не запровадила санкції проти 8 підприємств, задіяних до виробництва цих ракет.

До виробництва крилатих ракет "Іскандер-К" залучені 40 російських і одне білоруське підприємство. Не усі з цих заводів потрапили під санкції країн Заходу. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

Зокрема, інтерактивна 3D-модель та дані підприємств кооперації з виробництва крилатих ракет 9М727 зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-К" оприлюднені в рубриці "Засоби ураження" розділу "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions".

За наявними даними, головним підприємством у виробничому циклі є Дослідне конструкторське бюро "Новатор" концерну "Алмаз-Антей".

Окрім нього, ГУР оприлюднює ще 39 російських та одне білоруське підприємство, що виготовляють бойову частину, турбореактивний двигун та його компоненти, супутникову та інерціальну навігаційні системи, інші електронні блоки та компонентну базу крилатих "іскандерів".

"Особливу увагу привертає те, що 8 із 41 підприємства, оприлюднених у цій публікації, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції", - наголошується у повідомленні.

Серед цих підприємств є наступні заводи:

Тамбовський завод "Елєктропрібор" – виробник інерціальної навігаційної системи ГИБ-123-4;

АТ "Високіє тєхнології"– виробник газогенераторів ГТТ-37.000 для турбореактивних двигунів ТРДД-50Б;

Волзький електромеханічний завод – постачальник комплектуючих для станцій постановки активних завад 9Б914.

Повний перелік підприємств, їх ідентифікаційні дані, інформація про характер їх діяльності, роль у виробничій кооперації та застосовані до них санкції – за посиланням.

"Наразі ці засоби ураження застосовуються державою-агресором проти України, але найближчим часом вони можуть становити загрозу для інших країн цивілізованого світу", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, як відзначають в ГУР, синхронізація санкційних дій, посилення тиску на виробничі ланцюги російського ВПК та подальша підтримка України залишаються ключовими чинниками стримування агресії та відновлення безпеки в Європі та за її межами.

Ракети Іскандер - що відомо

Як повідомляв УНІАН, крилаті ракети "Іскандер-К" не є надсучасними засобами для ураження, і не є надточними ракетами, але мають дві переваги. Зокрема, це короткий термін на підліт до об'єкту ураження, а також - використання наднизького профілю польоту. Така ракета при заході на ціль може використовувати висоти від 6 до 20 метрів.

