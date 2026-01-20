'Циркон', 'Іскандери' і не тільки: в Повітряних силах розповіли, чим росіяни били по Україні вночі

Сили ППО знешкодили 342 дрони та ракетами, якими РФ атакувала Україну вночі.

Вночі російська армія атакувала Україну різними засобами ураження, серед яких - 5 ракет, що влучили в цілі. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 20 січня (з 19:00 понеділка) противник атакував Україну протикорабельною ракетою "Циркон", запустивши її з тимчасово окупованого Криму, 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 - з Брянська та Ростовської області.

Також Росія атакувала 15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область РФ) та 339 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ (РФ), Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк. Близько 250 з цих безпілотників - "Шахеди".

Основним напрямком удару стала Київщина.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зазначається, що зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

Удар РФ по Україні 20 січня

Нагадаємо, у ніч на 20 січня армія РФ запустила балістичну ракету на Вінницю. За попередніми даними моніторингових каналів, можливо, йшлося за "Іскандер-І". Ракета мала пролетіти близько 600 км, тому, на думку експертів, це ймовірно "Іскандер" збільшеної дальності або його аналог. За словами аналітиків, на вказує, зокрема, те, що ракети йшли на тих самих висотах, що й "Іскандер". Наприкінці минулого року з'явилася інформація про те, що у РФ створено "Іскандер" із дальністю удару до 800-1000 кілометрів.

