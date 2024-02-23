Дмитро Кулеба зазначив, що він зі своїм колегою обговорив також "формулу миру".

Іспанія має намір передати Україні новий пакет військової допомоги. Цього разу українська армія отримає боєприпаси.

"Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку та солідарність Іспанії з Україною", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

Він вказав, що Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси.

Відео дня

Крім того, дипломати обговорили "формулу миру" і глобальний саміт миру в Швейцарії. Також сторони дійшли висновку, вступ України до Європейського Союзу йде за планом.

Допомога від Іспанії Україні - останні новини

В Іспанії зааявляли, що передадуть Україні додаткові бронемашини, засоби протиповітряної оборони та протикорабельні ракети.

Крім того, Мадрид пообіцяв збільшити до 4 тисяч кількість українських військових, які пройдуть тренування на території країни.

У жовтні 2023 року Іспанія прийняла рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів глави уряду Педро Санчеса і президента Володимира Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: