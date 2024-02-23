Іспанія має намір передати Україні новий пакет військової допомоги. Цього разу українська армія отримає боєприпаси.
"Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку та солідарність Іспанії з Україною", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х.
Він вказав, що Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси.
Крім того, дипломати обговорили "формулу миру" і глобальний саміт миру в Швейцарії. Також сторони дійшли висновку, вступ України до Європейського Союзу йде за планом.
Допомога від Іспанії Україні - останні новини
В Іспанії зааявляли, що передадуть Україні додаткові бронемашини, засоби протиповітряної оборони та протикорабельні ракети.
Крім того, Мадрид пообіцяв збільшити до 4 тисяч кількість українських військових, які пройдуть тренування на території країни.
У жовтні 2023 року Іспанія прийняла рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів глави уряду Педро Санчеса і президента Володимира Зеленського.