Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України / фото ua.depositphotos.com

Іспанія має намір передати Україні новий пакет військової допомоги. Цього разу українська армія отримає боєприпаси.

"Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку та солідарність Іспанії з Україною", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

Він вказав, що Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси.

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Крім того, дипломати обговорили "формулу миру" і глобальний саміт миру в Швейцарії. Також сторони дійшли висновку, вступ України до Європейського Союзу йде за планом.

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В Іспанії зааявляли, що передадуть Україні додаткові бронемашини, засоби протиповітряної оборони та протикорабельні ракети. 

Крім того, Мадрид пообіцяв збільшити до 4 тисяч кількість українських військових, які пройдуть тренування на території країни. 

У жовтні 2023 року Іспанія прийняла рішення передати Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk за підсумками переговорів глави уряду Педро Санчеса і президента Володимира Зеленського. 

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