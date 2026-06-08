Ізраїль оснастить гелікоптери і винищувачі бойовими лазерами

Перші лазерні системи планують встановити на гелікоптерах уже протягом двох років, а до кінця десятиліття новітню зброю інтегрують на винищувачі.

Ізраїльські військові планують уже найближчими роками оснастити гелікоптери лазерною зброєю, а до кінця десятиліття інтегрувати такі системи на винищувачі. У ВПС країни переконані, що нова технологія може змінити правила повітряного бою так само, як свого часу це зробив "Залізний купол", пише Ziare.com.

Військово-повітряні сили Ізраїль оголосили про намір інтегрувати бойові лазери на авіаційні платформи, включаючи гелікоптери та винищувачі. Проєкт стане наступним етапом розвитку ізраїльської системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками.

За інформацією військових, перші лазерні комплекси мають з'явитися на гелікоптерах протягом найближчих двох років, а в другій половині десятиліття технологію адаптують для бойових літаків.

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Командир ескадрильї F-15, відомий як полковник М., заявив, що технологія вже вийшла за межі експериментальних випробувань:

"Ми принесли лазерні технології в авіацію – як на гелікоптери, так і на винищувачі. Це не наукова фантастика. Через кілька років винищувачі нестимуть лазери як для оборонних, так і для наступальних завдань".

За його словами, нові системи дозволять не лише перехоплювати повітряні загрози, а й виконувати ударні місії.

Аналог ефекту "Залізного купола"

У ВПС Ізраїлю вважають, що поява повітряних лазерів може стати таким самим технологічним проривом, як і створення системи ППО "Залізний купол".

"Це змінить правила гри, подібно до того, як "Залізний купол" трансформував протиповітряну оборону", – заявив полковник.

Очікується, що лазерні системи зможуть ефективно знищувати ракети, мінометні боєприпаси та безпілотники без використання дорогих ракет-перехоплювачів.

Спочатку гелікоптери, потім винищувачі

Реалізація програми відбуватиметься у два етапи. Першим стане оснащення бойових гелікоптерів, після чого розпочнеться адаптація технології для винищувачів.

Паралельно Ізраїль продовжує розробку наземної лазерної системи "Залізний промінь", яка призначена для боротьби з ракетами, мінами та дронами за допомогою потужного лазерного променя.

Однією з головних переваг нової зброї вважається значно нижча вартість перехоплення цілей порівняно з традиційними засобами протиповітряної оборони. Військові сподіваються, що поєднання лазерних і ракетних систем дозволить створити багаторівневий захист від сучасних повітряних загроз.

Новини світу озброєнь - цікаве з Ізраїлю

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль планує модернізувати винищувачі F-35I "Adir", що дозволить збільшити їхню дальність польоту. Літаки можуть отримати зовнішні паливні баки.

Зараз максимальна дальність польоту F-35I становить 1900 км. Експерти вважають, що після встановлення зовнішніх паливних баків цей показник може збільшитися до 2100 км.

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