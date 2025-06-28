Пекін вдосконалює методи приховування міжконтинентальних ракет DF-41, сигналізуючи про зростання ядерних амбіцій.

У соціальних мережах з’явилися рідкісні знімки мобільної пускової установки для міжконтинентальної балістичної ракети DF-41, майстерно замаскованої під природне оточення. Це не лише візуальна демонстрація військової сили КНР, а й свідчення того, як країна вдосконалює методи приховування свого ядерного арсеналу від глобального спостереження, пише Defense Express.

Камуфляж дозволяє установці зливатися з ландшафтом, що ускладнює її виявлення супутниками, літаками або безпілотниками. Незважаючи на обмежену ефективність на близькій відстані, така маскувальна стратегія значно підвищує виживаність мобільного озброєння у разі конфлікту.

Ракета DF-41 — найпотужніша міжконтинентальна балістична ракета Китаю, здатна долати відстань до 15 тисяч кілометрів і нести кілька незалежних бойових блоків. Вона може запускатися як з мобільних платформ, так і з шахт або навіть потенційно з так званих "ядерних потягів". Її розгортання та поява на публіці підтверджують стратегічні амбіції Пекіна щодо зміцнення власного ядерного стримування.

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Китай, як і колишній СРСР, перейняв методи прихованого розміщення та маскування стратегічних сил. Ці підходи, що колись були основою радянської оборони, нині модернізуються з урахуванням нових технологій та загроз.

Поява таких знімків у публічному доступі може свідчити не лише про демонстрацію сили, а й про намагання Пекіна посилити свій ядерний вплив через інформаційні сигнали.

Інше озброєння Китаю - останні новини

Як повідомляв УНІАН, китайська компанія United Aircraft оприлюднила кадри з наземних випробувань безпілотного конвертоплана R6000, який також знають як UR6000, або Zhang Ying. На них звернув увагу відомий дослідник китайської авіатехніки Rupprecht_A.

Мова йде про доволі великий апарат, максимальна злітна вага якого буде становити 6100 кг, тоді як вантажопідйомність може досягати 2000 кг. Крейсерська швидкість R6000 становить 550 км/год, а дальність польоту – 1500 км (варто сказати, що це лише попередні цифри).

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