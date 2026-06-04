Китай побудував субмарину унікальної конструкції: вона може виявитися революційною

Головна особливість субмарини – відсутність традиційної рубки.

На супутникових знімках, зроблених на верфі Цзяннанського суднобудівного заводу в Шанхаї, виявлено раніше невідому китайську субмарину, яка може виявитися одним із найнеординарніших проєктів підводного флоту останніх років. Про це повідомляє The War Zone.

Головна особливість нової субмарини – відсутність традиційної рубки, характерної практично для всіх сучасних підводних човнів. Подібне компонування використовують дуже рідко. Такий вибір може свідчити про спробу КНР створити принципово новий тип високошвидкісної та малопомітної підводної платформи.

У звичайних підводних човнів рубка виконує одразу кілька функцій. Йдеться про розміщення перископів, встановлення радіолокаційних і розвідувальних щогл, антен зв’язку, шноркелів тощо. Також вона забезпечує огляд під час руху у надводному положенні.

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Відмова від рубки дозволяє значно покращити обтічність корпусу. Перевагами такого рішення можуть виявитися збільшення підводної швидкості, підвищення маневреності та зменшення шумності човна.

За оцінками аналітиків, довжина нової китайської субмарини становить близько 120 м, а ширина – від 10 до 11 м. Це робить її більшою за дизель-електричні підводні човни і навіть довшою за деякі багатоцільові атомні субмарини.

Експерти також звернули увагу на те, що субмарина має Х-подібну конфігурацію стернових рулів – рішення, яке вперше з’явилося на китайських підводних човнах зовсім недавно.

Передбачається, що воно забезпечує переваги порівняно з хрестоподібним кормовим оперенням із горизонтальними та вертикальними рулями з точки зору маневровості.

Назва корабля наразі невідома – як і те, якими можуть бути його передбачувані завдання. На думку фахівців, це може бути високошвидкісний атомний ударний підводний човен нового покоління, носій безпілотних апаратів або випробувальна платформа для перспективних технологій КНР.

Варто сказати, що це не перший такий "експеримент". Ще у 2019 році ЗМІ оприлюднили фото китайського підводного човна без традиційної рубки, на яке звернули увагу західні експерти.

Водночас тоді йшлося про набагато меншу субмарину, довжину якої оцінили у близько 45 м. За однією з версій, підводний човен взагалі не мав екіпажу.

Якою б не виявилася реальна роль нових субмарин, їх поява свідчить про те, що Китай активно експериментує з новими концепціями підводної війни. Якщо проєкти виявляться успішними, це може стати однією з найрадикальніших змін у конструкції підводних човнів за останні десятиліття.

В теорії це може забезпечити Китаю перевагу не лише над Росією, а й над США, які сьогодні мають найпотужніші субмарини у світі.

Китайський флот – інші новини

Інший напрямок, куди активно вкладається Пекін – будівництво надводних сил.

Нагадаємо, минулого року ВМС Китаю отримали найпотужніший авіаносець у своїй історії. Корабель під назвою "Фуцзянь" став третім авіаносцем у складі військово-морських сил КНР і першим, який був повністю спроєктований та побудований у Китаї.

Авіаносець оснащений електромагнітними катапультами нового покоління для запуску літальних апаратів. З його палуби вже здійснювали зльоти винищувачі J-15 і J-35, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління KJ-600.

Також Китай з шаленою швидкістю виробляє передові есмінці. Йдеться зокрема про нові кораблі Type 055, спроєктовані для виконання великої кількості різних завдань.

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