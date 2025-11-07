"‎Фуцзянь"‎ став третім авіаносцем військово-морських сил КНР.

Китай офіційно ввів в експлуатацію новий авіаносець "‎Фуцзянь"‎. Урочиста церемонія відбулася у порту Санья, що у провінції Хайнань. У ній взяв участь глава КНР Сі Цзіньпін. Про це повідомляє центральне телебачення Китаю (CCTV).

"‎Фуцзянь"‎ є третім авіаносцем військово-морських сил КНР. Він повністю побудований і спроектований в Китаї.

На сьогодні "‎Фуцзянь"‎ є найпотужнішим авіаносцем в розпорядженні КНР. Корабель оснащений електромагнітними катапультами нового покоління для запуску літальних апаратів. З нього вже запускали винищувачі J-15 і J-35, а також авіаційний комплекс радіовиявлення і наведення KJ-600.

Нагадаємо, "‎Фуцзянь"‎ спустили на воду в червні 2022 року. У 2024-му КНР провела його випробування для перевірки надійності та стійкості рухової та електроенергетичної систем.

Окрім "‎Фуцзяня"‎ у складі ВМС КНР знаходяться авіаносці "‎Ляонін"‎ і "‎Шаньдун"‎. Перший китайці побудували на базі купленого в Україні радянського "‎Варяга"‎.

Другий авіаносець Китай побудував сам. Обидва кораблі мають обмежений потенціал (зокрема, через відсутність стартових катапульт) і є концептуально близькими до сумнозвісного російського "Адмірала Кузнецова".

Китайський флот – інші новини

Раніше західні фахівці дійшли до висновку, що китайці опановують передові технології субмарин, що змушує Сполучені Штати та їхніх союзників нарощувати власні підводні сили.

Відомо, що нові субмарини КНР можуть довше залишатися під водою та виконувати більш складні операції, ніж їхні попередники.

Також повідомлялося, що китайські потужності в суднобудуванні перевищують американські у 230 разів, що створює загрозу для американського домінування в океані.

