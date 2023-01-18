США повинні посилити військову допомогу на тлі кривавого теракту в Дніпрі. Там через влучання російської ракети в житловий будинок загинули 45 українців.

Екс-командувач НАТО в Європі Веслі Кларк закликав США і західних партнерів України серйозніше поставитися до питання про військової допомоги Києву, який продовжує втрачати своїх людей через російську агресію.

Військовий прокоментував рішення передати Україні важке озброєння з Великобританії, зокрема, танки в коментарі CNN.

Він зазначив, що новина про відправку десяти бойових машин тішить, однак для протистояння російській агресії потрібно 300-500 танків.

Відео дня

"Здорово, що ми передамо їм 10 танків з Великобританії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємось надіслати їм ще кілька гаубиць. Цього не достатньо. Ми повинні серйозно поставитися до цього", - сказав Кларк.

Він закликав партнерів України наростити військову допомогу і передати більше танків і артилерії на тлі тривожних новин про наміри лідера РФ Володимира Путіна оголосити чергову хвилю мобілізації. Також Кларк згадав про ракетний удар, який РФ здійснила 14 січня по житловому будинку в Дніпрі.

Західні поставки зброї Україні

16 січня стало відомо, що уряд Британії готовий підтримати Україну одним з найбільших пакетів військової допомоги, який повинен охопити ескадрон танків Challenger 2.

Як зазначив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, таким чином Лондон передає "чітке" повідомлення Путіну про незмінну підтримку України.

Тим часом у Німеччині все ще тривають дискусії щодо поставок танків Leopard-2 Україні. Очікується, що новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставить це питання в пріоритет після свого призначення.

Вас також можуть зацікавити новини: