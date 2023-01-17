У Rheinmetall додали, що компанія не може самостійно профінансувати ремонт цієї техніки.

Виробник зброї Rheinmetall може передати українським військовим від 10 до 15 танків Leopard 2 цього року, якщо уряд Німеччини ухвалить відповідне рішення.

Про це повідомили Frankfurter Allgemeine Zeitung безпосередньо у Rheinmetall. Там додали, що ремонт Leopard 2 досить дорогий, тому компанія не може самостійно його профінансувати.

Раніше голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що його компанія готова передати Україні танки не раніше 2024 року, оскільки ремонт займає багато часу. Так, машини треба не просто перефарбувати, а переобладнати для використання на війні. Для цього танки повністю розбирають, а потім перебудовують. Він розповідав, що на складах концерну наразі є 110 списаних танків Leopard першої та другої моделей.

Відео дня

Танки Leopard для України

В Офісі президента України впевнені, що німецькі танки Leopard-2 можуть передати Україні за підсумками рішень засідання "Рамштайн-8".

Польща вже заявляла про готовність поставити "роту" танків німецького виробництва. Фінляндія також хоче передати танки Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, експерти вважають, що для одного наступу ЗСУ потрібно близько 100 танків, але багато що залежить й від підготовки, постачання запчастинами та планів України на прийдешню весну.

Вас також можуть зацікавити новини: