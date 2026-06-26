Корейці майже знищили 'шестистволками' величезний рій із півсотні дронів, але є нюанс (відео)

На думку фахівців, такий спосіб боротьби з FPV-дронами не має економічного сенсу.

У Південній Кореї провели доволі незвичні навчання: у ряд встановили вісім 20-мм установок M167 Vulcan і з близької дистанції розстріляли 50 FPV-дронів. Відео навчань виклало корейське телебачення.

Після отримання команди вісім установок Vulcan одночасно відкрили вогонь із сорока восьми стволів, буквально накривши рій FPV-дронів суцільним шквалом.

Попри залучення багатьох установок, а також те, що дрони рухались повільно та у щільному бойовому порядку, військові не змогли повністю знищити рій.

Після першої черги в повітрі залишалося більше половини FPV. У наступних атаках установки Vulcan сумарно знищили близько 40 цілей. Решту дронів ручними засобами добила піхота.

На думку експертів порталу Defense Express, ці навчання нагадували звичайну "показуху", адже побачене не має нічого спільного з умовами справжнього поля бою.

Викликає сумнів майже все − від розміщення восьми установок щільною лінією (буквально впритул одна до одної) до дій самих FPV-дронів. У реальності рої дронів, особливо FPV, не рухаються повільним "маршовим" порядком, як це було змодельовано. Вони діють значно хаотичніше та динамічніше.

Також, за словами фахівців, перехоплення FPV-дронів із застосуванням M167 Vulcan не має економічного сенсу – принаймні, у тому вигляді, як це було реалізовано.

Вартість одного 20-мм пострілу Mk 244 Mod 0 із підкаліберним вольфрамовим осердям для цієї системи становить близько 46 доларів. M167 Vulcan має темп стрільби від 1000 до 3000 пострілів на хвилину, що означає надзвичайно високу вартість навіть коротких черг.

Розрахункова вартість секундного залпу лише однієї установки M167 Vulcan становить приблизно 764 доларів в режимі 1000 пострілів на хвилину або близько 2 292 доларів у режимі 3000 пострілів на хвилину.

Відповідно, для восьми установок сумарна вартість одного секундного залпу сягає від 6 113 до 18 336 доларів у залежності від інтенсивності.

Середня вартість одного FPV-дрона приблизно на рівні 400 доларів. Іншими словами, застосування восьми M167 Vulcan проти подібних роїв не лише не гарантує повного перехоплення, але й дорого.

Фахівці додають, що якби M167 застосовували снарядами з дистанційним підривом, ефективність була б значно вищою, а витрати − меншими, навіть попри дорожчу вартість боєприпасів.

Боротьба з дронами – інші новини

Навчання армії США із застосування FPV-дронів показали, що навіть підготовлені підрозділи стикаються з серйозними труднощами під час спроб їх перехоплення, оскільки невеликі FPV важко стабільно вражати зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше російський концерн "Калашников" заявив про розробку спеціальних 5,45-мм боєприпасів для штурмових гвинтівок, призначених для ураження безпілотників. Нові боєприпаси з фрагментованими кулями мають підвищити ефективність стрілецької зброї безпосередньо на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: