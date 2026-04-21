Навіть рейнджери не впоралися: FPV-дрони продемонстрували вразливість армії США під час навчань, - Forbes

Невеликі FPV-дрони важко стабільно вражати зі стрілецької зброї.

Навчання армії США із застосуванням FPV-дронів показали, що навіть підготовлені підрозділи зазнають серйозних труднощів при спробі їх перехоплення, пише Forbes.

У рамках змагань Best Ranger Competition у квітні 40 команд рейнджерів взяли участь у навчаннях "Last Line of Defense", під час яких використовувалися FPV-дрони та бойові патрони. За підсумками, як зазначається, було збито лише 15 дронів, причому тільки 5 знищено повністю, а ще 10 пошкоджено та відновлено на місці.

Співзасновник компанії Powerus Бретт Великович, чиї дрони Matrix-T використовувалися на навчаннях, заявив: "Тренування продемонструвало як складність ураження малих і швидких повітряних цілей, так і важливість повторення в реалістичних умовах".

За словами Великовича, "малі та швидкі FPV-дрони, особливо на високій швидкості, за своєю природою важко стабільно уражати зі стрілецької зброї".

Згідно з матеріалом, дрони Matrix-T являють собою квадрокоптери зі швидкістю до 130 миль на годину (близько 210 км/год), за характеристиками близькі до тих, що застосовуються в Україні. Вони використовуються як для навчання операторів, так і для тренувань з протидії безпілотникам.

Окремо підкреслюється, що українські військові частіше використовують дробовики для боротьби з FPV-дронами, однак масове переозброєння армії США такою зброєю є складним завданням. Як альтернатива розглядаються спеціальні боєприпаси. Так, підрозділи XVIII повітряно-десантного корпусу США тестували патрон 5,56 мм L-variant Drone Round, який при пострілі розділяється на п’ять уражаючих елементів і заявлений як ефективний на дистанції до 100 метрів.

У статті зазначається, що подібні рішення активно застосовуються в Україні, однак їхня ефективність залишається предметом обговорення. Масове поширення FPV-дронів, які виробляються у великих кількостях, вимагає від військових адаптації тактики та підготовки. При цьому в публікації зазначають, що такі уроки краще засвоювати під час навчань, ніж в умовах реальних бойових дій.

Нагадаємо, у березні сили оборони України збили за допомогою FPV-дрона російський вертоліт Ка-52 на Покровському напрямку.

До цього за допомогою FPV-дрона бійці 1-го батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59-ї окремої штурмової бригади вразили російський багатоцільовий вертоліт Мі-8.

