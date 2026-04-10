Окупанти отримають протидронові кулі для штурмових гвинтівок, - BI

Нові боєприпаси з фрагментованими кулями мають підвищити ефективність стрілецької зброї у боротьбі з FPV-дронами на полі бою.

Російський концерн "Калашников" оголосив про розробку спеціальних 5,45-мм набоїв для штурмових гвинтівок, призначених для ураження безпілотників. Йдеться про боєприпаси, які мають підвищити ефективність стрілецької зброї у боротьбі з дронами на полі бою, пише Business Insider.

У компанії заявили, що нові патрони створені для гвинтівки АК-12 і оснащені багатоелементним снарядом. Після пострілу куля розділяється на кілька частин, що значно збільшує ймовірність ураження повітряної цілі. Випробування проводилися як проти зависаючих дронів, так і тих, що рухаються за заданою траєкторією.

У "Калашникові" також зазначили, що планують налагодити масове виробництво таких набоїв, формалізувавши використання подібних рішень у російській армії. Раніше аналогічні імпровізовані боєприпаси вже застосовували окремі підрозділи.

Відео дня

Чим відповідає Україна

Подібні технології розвиває і Україна. Зокрема, використовуються патрони типу "Горошок", які також розпадаються на фрагменти для збільшення зони ураження. Українська версія має іншу особливість – куля розколюється не одразу, а після певної відстані, що дозволяє ефективніше вражати цілі на більшій дистанції.

Поява таких боєприпасів пов’язана зі зростанням ролі дронів у війні. Особливо це стосується FPV-безпілотників, які стали однією з головних загроз на фронті. Через це обидві сторони активно шукають дешеві та масові способи їх знищення, включно зі стрілецькою зброєю.

Подібні розробки ведуться і на Заході. Наприклад, ВМС США працюють над патронами, що розділяються на кілька частин у польоті. Також європейські оборонні компанії, зокрема Thales, розробляють ракети з повітряним підривом і металевими елементами для боротьби з дронами типу Shahed.

Як повідомляв УНІАН, Іжевський механічний завод (ІМЗ) виконав контракт на поставку замовнику самозарядних рушниць МР-155 у варіанті для боротьби з дронами. Такі рушниці активно використовують у російсько-українській війні.

Рушницю у новому виконанні представили на форумі "‎Армія-2024"‎. Базою для виробу стала гладкоствольна мисливська самозарядна рушниця МР-155, виконана в калібрі 12/89.

Вас також можуть зацікавити новини: