Міністри оборони США і РФ провели телефонну розмову.

Міністри оборони США Ллойд Остін і РФї Сергій Шойгу провели телефонну розмову, під час якої обговорили зіткнення російського винищувача з американським безпілотником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), що відбувалося у віртуальному форматі.

Зокрема, Остін і Шойгу провели телефонну розмову і обговорили інцидент, який стався 14 березня у повітряному просторі над Чорним морем.

Відео дня

За словами Остіна, він повторив російському міністру позицію, що США продовжать здійснювати польоти скрізь, де таку діяльність дозволяє міжнародне право.

Зіткнення російського винищувача і американського безпіотника

14 березня американські військові заявили, що над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником, у результаті чого Військово-повітряні сили США були змушені збити свій БПЛА.

За їхньою інформацією, безпілотник MQ-9 Reaper проводив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі. Згідно із заявою європейського командування армії США, 14 березня о 07:03 за середньоєвропейським часом два російські літаки Су-27 здійснили "небезпечне та непрофесійне" перехоплення дрона.

Один із російських літаків вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон, бо було втрачено ним керування.

Командувач ВПС США генерал Джеймс Хекер зазначив, що "агресивні дії російського екіпажу небезпечні і можуть призвести до прорахунку та ненавмисної ескалації".

Сьогодні, 15 березня, міністр оборони США заявив, що Росія зобов'язана експлуатувати свої військові літаки в умовах безпеки та професіоналізму.

Вас також можуть зацікавити новини: