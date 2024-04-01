Україна вже має безпілотні літальні апарати, здатні долати більш ніж 1000 кілометрів. Про це розповів Міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров.
В інтерв'ю німецькому телеканалу Welt він не став коментувати останні атаки на нафтопереробні об'єкти на території Росії, однак зазначив, що цього року Україні вдалося в десятки разів збільшити виробництво "дальнобійних" дронів.
"Більшість використовуваних дронів мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів", - сказав він.
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На початку року Міністр цифрової трансформації заявляв, що у 2024 році Україна закупить понад мільйон дронів.
Російські журналісти виявили, що в зоні ураження українських безпілотників вже знаходится понад мільйон квадратних кілометрів території російської території. Під ударами опиняються військові та нафтопереробні об'єкти.
17 лютого в Міністерстві оборони України офіційно оголосили про початок роботи коаліції дронів, до якої увійшли Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. У березні до них доєдналася Австралія.